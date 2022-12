La Ferrari ha annunciato Frederic Vasseur come nuovo team principal 

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) a partire dal 9 gennaio 2023. “Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l’apice del mondo delle corse. Non vedo l’ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo” le prime parole del francese. Frederic Vasseur (FRA) Sauber F1 Team, Team Principal. 27.07.2017. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Preparation Day. – www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com – copy of publication required for printed pictures. Every used picture is fee-liable. © Copyright: Photo4 / XPB ImagesBenedetto Vigna, ad Ferrari, ha salutato così Vasseur: “Siamo felici di dargli il ...