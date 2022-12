La dichiarazione d’amore di Massimiliano Gallo a sua moglie lo commuove

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 dicembre 2022)torna a Oggi è un altro giorno dopo il matrimonio, dopo il sì per sempre alla sua Shalana. Sono diventati marito eda pochi giorni ma si amano da anni, sia amano davvero. “La cosa più romantica che ho fatto per la mia Shalana? Tante cose ma forse la più romantica è che mi commuovo quando la guardo in un certo modo. La guardo e mi salgono le lacrime – confidaa una sognante Serena Bortone – Credo che sia una cosa romantica ma anche il segno che tutto funziona ancora perfettamente. E’ una cosa straordinaria ma per me è un segno che mi fa capire che tutto…” e mentre lo dicesi emoziona e siancora di più quando guarda il videomessaggio di sua ...