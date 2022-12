La canzone di Ernia sull’aborto volontario visto dal punto di vista di un uomo era necessaria?

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 13 dicembre 2022) Attenzione: provare a spiegare perché, in taluni casi, sarebbe bene che gli uomini cisgender non parlassero di certi argomenti è già di per sé un invito al linciaggio. Farlo rispetto a un testo intriso di retorica dolente, inno alla fragilità tutta al maschile, è un vero e proprio harakiri. Ma chi sono io per sottrarmi a questa combo imperdibile? Andiamo. Il testo Buonanotte del cantautore, contenuto nell’album Io non ho paura, racconta di un aborto a partire daldidell’, anzi, del “padre”, come lui stesso lo definisce nel brano, rivolgendo a questo “bambino mai nato” un saluto di commiato e una richiesta di perdono. In pochissimo tempo, Buonanotte è riuscita a conquistare pubblico e critica, diventando da una parte la colonna sonora di molti video di Tik Tok, dall’altra un piccolo gioiellino di ...