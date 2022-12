Kyiv | Mediterraneo e il 2% Il discorso di Crosetto letto da Coticchia

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) I discorsi odierni alle Camere di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Guido, ministro della Difesa, “richiamano il primo punto del programma di politica estera del centrodestra, cioè la centralità delle alleanze tradizionali dell’Italia, la Nato e l’Unione europea, e sono in linea con le aspettative e con il lascito del governo precedente”. A spiegarlo a Formiche.net è Fabrizio, professore associato di scienza politica all’Università di Genova. In particolare, dice, le conferme disull’obiettivo del 2% del prodotto interno lordo in spese militari e sugli aiuti all’Ucraina, “nonostante alcune voci critiche nella maggioranza, rientrano nella volontà di affermarsi come attore credibile nei confronti degli alleati. Quando il ministro parla della scelta del 1949 di aderire alla Nato come Paese fondatore ...