Kiev | bombardata Zaporizhzhia | una donna è rimasta uccisa

L'esercito nemico sta bombardando le infrastrutture civili della regione di Zaporizhzhia, una donna di 83 anni è stata uccisa: lo ha riferito l'amministrazione statale, come riporta Ukrinform. Il governo di Ucraina ha escluso di concedere qualsiasi territorio in cambio della pace. Sul campo, in Ucraina, l'intera linea del fronte orientale è continuamente sotto attacco con pesanti combattimenti.