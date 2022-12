Katia Ricciarelli | due gieffini la imitano e ridono | “Ha stonato”

Leggi su biccy

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo il matrimonio nella basilica di San Bartolomeo all’Isola, Francesca Cipriani ieri sera ha fatto il bis al GF Vip. L’ex gieffina e il marito hanno pronunciato in diretta su Canale 5 le promesse e per loro a cantare l’Ave Maria c’era un ospite d’eccezione,(che per motivi personali non era potuta andare al loro matrimonio a Roma). L’omaggio di, con grandissima emozione… dedicato ai novelli sposi. #GFVIP pic.twitter.com/aiRVfEcCI2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2022 Il soprano ha cantato l’Ave Maria di Schubert e sui social qualcuno ha parlato di possibili stonature. Tra gli utenti di Twitter che hanno mosso delle critiche ac’è anche una showgirl/cantante, Patrizia Pellegrino., due ...