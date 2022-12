Kanji sen è il segno del 2022. Significa guerra

Sky Tg24

Come era prevedibile, la Fondazione giapponesi per i test di capacita' nella scrittura dei '' di Kyoto, per rappresentare l'anno 2022 ha selezionato un carattere poco amato: quello di '', cioe' 'guerra'. E' ormai tradizione che questa fondazione effettui un sondaggio tra i suoi ...In Giappone , per rappresentare l'anno 2022, è stato scelto il" che significa "guerra". Lo ha certificato il sacerdote buddista, capo del tempio di Kiyomizu, Seihan Mori che ha dipinto il carattere nei pressi del tempio di Kyoto. "" simboleggia l'... Giappone, il kanji scelto per il 2022 significa "guerra". FOTO Guerra è la parola che in Giappone rappresenta il 2022. Infatti il kanji sen è il carattere dell'anno affisso al tempio Kiyomizu di Kyoto.Come di consuetudine il Giappone ha votato per scegliere il simbolo dell’anno. Quest’anno il Giappone sceglie un simbolo cupo, la “guerra”.