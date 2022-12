Juventus | paura per Chiesa durante l’allenamento | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lacontinua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, la squadra è reduce da una serie di vittorie consecutive. Le ultime settimane sono state difficilissime in casa bianconera, la situazione è sempre più incerta dopo le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Andrea Agnelli. Gianluca Ferrero è stato nominato presidente del club, ma la situazione potrebbe cambiare nella nomina del nuovo Cda di gennaio. Continuano a circolare le voci sul futuro del club, la squadra sarà chiamata da prove d’orgoglio per raggiungere il miglior risultato possibile. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLaè reduce da sei vittorie consecutive e si è rilanciata per le zone altissime della classifica. L’obiettivo principale è la qualificazione in Champions League, ma la vetta della classifica è distante 10 punti. In attesa dei rientro ...