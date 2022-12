Juventus | la Procura rinuncia all’appello per i 437mila euro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Passo indietro da parte delladi Torino: nessuna misura cautelare prevista per il club bianconero. I dettagli Ladi Torino ha deciso dire alle misure cautelari verso. L’udienza, inizialmente prevista per il 21 dicembre, viene quindi meno per la. Tra le misure cautelari vi era il sequestro preventivo nei confronti delladi circa. Il gip Tribunale di Torino, Ludovico Morello ha però respinto le accuse sulla manovra stipendi perché legate all’emergenza covid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

