(Di martedì 13 dicembre 2022) Lastudia il colpo Sergejdalla Lazio. I dettagli e la strategia del club bianconero Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra la dirigenza dellaed il presidente della Lazio Claudio. Lavorrebbe infatti tentarea Sergej Milinovic-in estate, quando il serbo avrà un solo anno di contratto con il club biancoceleste. In questo senso due cessioni potrebbero risultare decisive: la prima riguarda Pellegrini che potrebbe finire proprio alla Lazio in uno scambio, mentre la seconda sarà quella di Adrien Rabiot che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Ilera nell'aria, il ritorno solo una questione di tempo. Sono passati già 10 anni, ma certi ... La nuovadi John Elkann ha bisogno di un uomo di sport in dirigenza, al posto del ...Quando Kissinger orchestrò ilfra Stati Uniti e Cina, il presidente Mao Zedong gli offrì "... Tra le sue squadre del cuore: Manchester United e, quest'ultima in ricordo dell'amicizia ... Juventus, disgelo con Lotito: pronto l'assalto a Milinkovic-Savic La Juventus studia il colpo Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. I dettagli e la strategia del club bianconero Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe stato un riavvic ...Tutto quello che c'è da sapere sui colloqui in corso tra Torino e Roma: l'interesse della Lazio per il terzino e il gradimento di Allegri per i due romanisti ...