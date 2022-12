Juventus | assalto di mercato al Napoli | “Vogliono Giuntoli”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) Cristianoè finito nel mirino della. Il nuovo Consiglio di Amministrazione del club bianconero, nato poche settimane fa dopo le dimissioni di Agnelli e di tutta la dirigenza, ha deciso di rifondare completamente la parte sportiva del club. L’obiettivo dellasarà quello di investire sui giovani più interessanti in giro per il mondo e tenere saldi i conti a bilancio per evitare di cadere nuovamente in pericoli come quello che si sta vivendo oggi., tutto su: il“trema” Lavuole Cristianoper la prossima stagione. La rifondazione totale che sta vivendo il club bianconero porterà anche all’addio di Federico Cherubini dal ruolo di direttore sportivo e ...