Juve | Vlahovic al JMedical per i controlli dopo la pubalgia

Non sarà ancora la Juventus reale, per dirla alla Allegri, ma la Continassa - dove stamattina è in programma un allenamento aperto ai media - ricomincia a popolarsi. Ieri Dusan, reduce dall'eliminazione al Mondiale con la Serbia già alla fase a gironi, è arrivato a Torino in serata e oggi sarà al campo. Prima tappa dai medici. DV9 è arrivato in Qatar dopo 3 ...... 1)Putin 2) Drusilla 3) Blanco 4) Sinner 5)6) Djokovic 7) Berrettini 8) Dybala 9) Marco ...8)Elettra e Ginevra hanno litigato 9)Lilli Gruber non è a otto e mezzo 10)Dybala lascia laLa ...Vlahovic Juve, il centravanti serbo presente quest’oggi al J Medical per gli accertamenti necessari per il problema dovuto alla pubalgia Mattinata di accertamenti per Dusan Vlahovic, che si è presenta ...Subito esami per Dusan Vlahovic. Il serbo, come riferisce Tuttosport, è di ritorno a Torino dove verrà visitato dai medici bianconeri per capire qual è la reale entità dei problemi dovuti alla ...