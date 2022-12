Judo | diciassette azzurri verso Gerusalemme per il World Judo Masters

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022) Per la prima volta saràad ospitare il, appuntamento di chiusura di tutti gli eventi annuali dell’IJFTour in programma da martedì 20 a giovedì 22 dicembre. La manifestazione accoglierà circa 500 atleti provenienti da tutto il mondo, tra cui l’Italia conpresenti: Assunta Scutto, Francesca Milani (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Martina Esposito (70 kg), Alice Bellandi, Giorgia Stangherlin (78 kg), Asya Tavano (+78 kg) in campo femminile e Angelo Pantano (60 kg), Elios Manzi, Matteo Piras (66 kg), Giovanni Esposito, Manuel Lombardo (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Nichola Mungai, Christian Parlati (90 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg) in campo maschile. Gli atleti ...