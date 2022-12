Jonh Williams | il Teatro alla Scala impazzisce Nell’anomalo pubblico spuntano le spade jedi di Guerre stellari

(Di martedì 13 dicembre 2022) Chiudere gli occhi in uno dei teatri d’opera più suggestivi del mondo e vedere scorrere molti film del cuore. C’è stato qualcosa di davvero magico nell’iniziativa della Filamormica deldi Milano con il concerto straordinario del compositore John, 90 anni, pluricandidato dall’Academy e vincitore di cinque Oscar e altri innumerevoli premi: Grammy, Emmy e Golden Globe. Tantissimi minuti di applausi per un evento unico al termine di ogni composizione e con una standing ovation iniziale e finale. Nell’insolitodel Piermarini, tra smoking e inaspettate felpe, è spuntato un cappello di Indiana Jones e due mini: una verde e una blu. Talento da polistrumentista e amore per il jazz il catalogo diconta ...

Il Fatto Quotidiano

John Williams è un compositore, ma in fondo anche una rockstar, o per lo meno ha lo stesso seguito di una rockstar. E lo ha dimostrato la prova aperta ai giovani Under 30 del concerto che farà stasera ...Steven Spielberg e John Williams, con le nomination ai Golden Globe 2023 per The Fabelmans, hanno stabilito nuovi record. Anche quest'anno i Golden Globe tornano a far parlare di sé e dei propri conco ...