John Williams alla Scala. Una pazza serata fra pupazzi e spade laser

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Scusate ragazzi, se ci fate passare”. La sparutissima rappresentanza di boomer seduti negli ambitissimi posti laterali della platea del Teatrosi alza stupita e anche divertita: nella fila si accomoda compito un drappello di punk, cresta blu, chiodo. Alle nostre spalle due ragazze si guardano attorno un po’ spaesate in abito da sera di vellutino verde e rosso e stivaloni neri con le borchie. Volevano rispettare la sacralità del luogo senza rinunciare allo stile quotidiano: forse glielo aveva detto la mamma, chesi va in abito da sera, hanno anticipato il tema del Capodanno. Si fotografano a più non posso. Il vicino è uno studente portoghese di tecnologie creative per il cinema: studia a Milano, ma era a Lisbona quando ha saputo, per passaparola, del concerto in data unica di...