Inzaghi | «Riconosco dalle foto tutte le mie esultanze | guardo sempre la Serie C | l’ho sempre guardata»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Pippoospite domenica sera di Fabio Caressa nel suo Sky Calcio Club è stato un salto nel calcio vissuto con passione. L’allenatore della Reggina e soprattutto ex attaccante del Milan, della Juventus, della Nazionale ha parlato del suo rapporto con il cacio, con il campo, con questo gioco che per lui è un amore viscerale.ricorda il suo periodo da allenatore al Milan, nel 2014: «Non rimpiango il mio anno al Milan. Quell’anno è stato fondamentale per la mia crescita. Fino a gennaio eravamo terzi giocando un calcio non da Milan ma non avevamo nemmeno gli interpreti giusti e si è visto anche negli anni successivi. Venivo dalla primavera ma non c’è stato nessun giocatore che mi ha mancato di rispetto. Ci sono rimasto male per come è finita? Sicuramente perché il Milan è la mia vita, io ci ho provato però da lì ho capito che mi divertivo a ...