Invio di armi in Ucraina | Conte | “Adesso ci sentirete”

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “ci” Così Giuseppeleader del M5s entrando a Montecitorio per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 e le comunicazioni del Ministro della Difesa riguardo al nuovodiin Ucraini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Nuovodiin Ucrina. Questa mattina in Senato e poi nel pomeriggio alla Camera, il ministro della Difesa Guido Crosetto informa i parlamentari sulla proroga al 31 dicembre 2023 degli aiuti ...Nelle ultime ore si è tenuto il G7, dove è intervenuto virtualmente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ringraziato i Paesi per il sostegno chiedendo l'di piùper difendersi ...La guerra tra Russia e Ucraina è al suo 293esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in diretta di martedì 13 dicembre 2022 ..