Inter | l'ag di Onana lancia la sfida al Milan | 'Pensa già a quello che potrebbe essere il suo primo trofeo da nerazzurro'

Si era immaginato tutt'altro Andrèquando aveva preso l'aereo per il Qatar: il suo Camerun era indicato tra le possibili sorprese del Mondiale e il portiere dell'sognava notti magiche. La dura realtà, ancor prima dell'...Andréha una grande voglia di. Per mettersi alle spalle un Mondiale che non è andato come sperava. Anzi, che si è trasformato in un incubo per un'espulsione dalla nazionale complice un litigio ...Albert Botines, agente di André Onana, ha parlato a Tuttosport: "Torna (dopo il caso Camerun ai Mondiali, ndr) più forte, è ...Avventura in Qatar non felice per Cameroon e Belgio, le rispettive nazionali di Onana e Lukaku. I due calciatori hanno infatti deciso di tornare ad allenarsi qualche giorno prima, in modo da acquisire ...