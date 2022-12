Inter | futuro incerto per Gosens | il tedesco sogna un ruolo da protagonista

L'Interista

Insomma, le stimmate delcampione ci sono: in Viale della Liberazione si sogna di ripetere un affare Bastoni 2.0 . DOPPIO OSTACOLO - Arrivare al traguardo non sarà però facile per l': il ...Commenta per primo L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato ai microfoni del giornalista nigeriano Oma Akatugba, di Omasports . Queste le parole del giocatore: 'Ora sono al top della mia ... In bilico il futuro di D'ambrosio: L'Inter vuole trattenerlo ma gli acciacchi sono frequenti Giorgio Scalvini ha l’identikit perfetto del colpo ideale per il nuovo corso dell’Inter. Giovane, forte, di prospettiva e con già una buona esperienza. Dettagli che non sono passati inosservati ad Aus ...Il tris di opzioni messe in gioco dagli intermediari coinvolge le tre big di Serie A, contatto vero per l'esterno destro in uscita dalla Juve ...