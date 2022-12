ilmessaggero.it

Boom di contagi e medicinali introvabili. L'stagionale quest'anno sembra colpire più forte e ha scatenato un vero e proprioalle farmacie . I prodotti per curare i sintomi comuni di raffreddore, tosse e mal di gola, dal ...Boom di contagi e medicinali introvabili. L'stagionale quest'anno sembra colpire più forte e ha scatenato un vero e proprioalle farmacie . I prodotti per curare i sintomi comuni di raffreddore, tosse e mal di gola, dal ... Influenza, assalto alle farmacie: introvabili medicinali per tosse e gola. Aifa: «Ne mancano oltre tremila» Boom di contagi e medicinali introvabili. L'influenza stagionale quest'anno sembra colpire più forte e ha scatenato un vero e proprio assalto alle farmacie. I prodotti per ...“Il fatto è che quest’anno c’è stata la coincidenza di tre epidemie: influenza, virus respiratorio sinciziale e Covid-19, oltrettutto con sintomi simili. Così i pronto soccorso stanno fronteggiando un ...