In Europa corrotti in manette | in Italia fuori dal carcere | nel pieno dello scandalo Qatargate il Senato vota per ridare i benefici ai colletti bianchi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Mentre a Bruxelles i rappresentantini finiscono inper unodi corruzione internazionale senza precedenti, inilper salvare idal. Nelle stesse ore in cui l’Eurocamera destituisce la sua vicepresidente e gli investigatori perquisiscono gli uffici dei nostri eletti per trovare tracce di mazzette dal Qatar, a palazzo Madama sono in corso le dichiarazioni di voto sul cosiddetto “Decreto rave“, il primo atto legislativo del governo di Giorgia Meloni. Che però, a dispetto del nome mediatico, non si occupa solo della contestata norma contro i raduni abusivi, ma di tanto altro, a partire dalla riforma dell’ergastolo ostativo (approvata in extremis per evitare il “colpo di spugna” della Corte ...

Oggi ha coniato un nuovo slogan 'Più Italia in', ma la pacchia è finita per lei e per queste ... Il buon Natale e felice 2023 lei lo sta augurando solo a pochi privilegiati, evasori e. ...... una sorta di ipocrisia, a sinistra: quando le cose le fanno gli altri sonoe pericolosi, ... Non ci possiamo permettere che l'diventi il luogo della corruzione'.Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni mes ...Il leader del M5s Giuseppe Conte è intervenuto in Aula dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del vertice Ue del 15 e ...