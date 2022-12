Immigrazione | Letta “Servono politiche che funzionino | stop propaganda”

(Di martedì 13 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sull'che, non. C'è bisogno di una cooperazione rafforzata a livello europeo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio alla Camera dei deputati in vista della riunione del Consiglio europeo. Sull'Iransottolinea che “l'Europa deve trovare una risposta unica e forte”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

