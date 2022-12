Ilary Blasi | a St Moritz ha presentato il suo nuovo compagno agli amici

Sotto l'albero di Natale dic'è un regalo inatteso: il nuovo amore con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Sotto quello di Totti, invece, c'è una convivenza, quella con Noemi, che dovrebbe cominciare entro la fine ...e Bastian, Totti e Noemi... love story in corso GUARDA GLI SCATTIe Bastian, Totti e Noemi... love story in corso IL POST SOCIAL Belen Rodriguez e Luna Marì a letto con l'...Ilary Blasi, rispunta il video esilarante del suo look per una colazione al bar: ecco come si è presentata la conduttrice ...La separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi ha segnato a suo modo la fine di un'epoca. Entrambi hanno già voltato pagina, aprendo un nuovo capitolo della loro vita. A raccontarne ...