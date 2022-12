Il Villarreal annuncia un budget di 133 milioni di euro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 12/12/2022 alle 22:28 TEC La cifra rappresenta una riduzione di 54rispetto alla campagna precedente Con la riduzione delsi cerca il massimo pareggio rispetto al reddito previsto Ilha approvato questo lunedì, nella sua assemblea generale annuale degli azionisti, undi 133diper la stagione 2022-23che rappresenta una riduzione di 54 rispetto al precedente. All’incontro è statoto che la scorsa stagione si è chiusa con undi oltre 187e perdite per 756.000. Dal club si assicura che con la ...

Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non solo le due amichevoli in Turchia e quella con ilal Maradona. Prima dell'inizio del campionato dovrebbe esserci anche una quarta amichevole del ...Le avventure (oltre con il) con il Betis e nell'Alaves furono deludenti e poco fortunate. Palermoil suo addio al calcio giocato dopo venti anni di carriera da vincente. La ..."Sarà un onore rivederci", scrive Pepe Reina, ex portiere del napoli e attualmente in forza al Villarreal, pubblicando su Instagram il post che annuncia ...Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: ...