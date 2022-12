Il vescovo è tornato a casa | “Mi sento ristabilito | grazie per le vostre preghiere e il vostro affetto”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nella giornata di lunedì 12 dicembre ilmonsignor Francesco Beschi è stato dimesso dall’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato ricoverato giovedì sera in seguito a un malore accusato durante la celebrazione della messa nella chiesa delle, in città. Oggi ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine per l’attenzione con la quale i fedeli hanno seguito le sue sorti. “Care amiche ed amici Cari vescovi, sacerdoti e diaconi, desidero manifestarvi personalmente la mia profonda e affettuosa riconoscenza per la vostra premura e la vostra preghiera di questi giorni. Il malore sopravvenuto durante la celebrazione della Santa Messa ha destato una partecipazione corale, che accolgo come un dono meraviglioso della vostra amicizia e del. Ora mi...