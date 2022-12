Il vergognoso silenzio di Giorgia Meloni nel giorno delle 53° anniversario della strage di Piazza Fontana

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Aveva altri impegni? No, vista l’agenda presente sul sito ufficiale del governo. Aveva ancora l’influenza? No, come confermato da lei stessa nel suo ormai consueto appuntamento settimanale social chiamato “Gli appunti di”. Aveva una scarsa connessione a internet che non le ha permesso di utilizzare Twitter, Facebook e Instagram? No, perché ha avuto tempo e modo di pubblicare altro. Insomma, non ci sono proprio giustificazioni per comprendere l’assordantedineldel 53°di, quell’attentato terroristico per mano di alcuni movimenti sovversivi di estrema destra (tra cui Ordine Nuovo) che il 12 dicembre del 1969 provocò la morte di 17 persone a ...