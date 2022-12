Il Superenalotto premia la provincia di Napoli | vinti 109mila euro con un “5”

il Paese Nuovo

La Puglia torna a sorridere con il: nel concorso del 10 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" del valore di 37.633,30 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via F.lli ...Eurojackpot ticon ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot ... i numeri di oggi Ultime notizie Estrazioni del Lotto, dele del Million Day ... Il SuperEnalotto premia la Puglia: a Tricase centrato un “5” da oltre 37 mila euro Roma, 13 dic. (askanews) - Si è tenuta la 9° edizione del Premio Italia Giovane, iniziativa che intende promuovere il merito e le nuove generazioni under 35 di talenti italiani presso il Centro Studi ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, in tempo reale ...