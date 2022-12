Il secondo capitolo del racconto di un’esperienza off road a zero emissioni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il primodel tour dei desideri sulla Jeep Avenger 100% Electric. Carichiamo l’Avenger con attrezzatura da sub, da arrampicata, da trekking, da campeggio. Grazie agli spazi interni e al tuo talento geometrico da ex campionessa di Tetris riusciamo a mantenere libera la visuale posteriore, così quando nel mio viaggio dei sogni tu vorrai superare un carro di buoi, in preda a una delle tue smanie d’accelerazione da tangenziale in modalità “Sport”, non rischieremo di farci tamponare da un asino blindato. E dove andiamo? E chi lo sa, e chi se ne importa. Ma c’è un’espressione che mi ha sempre incantato, forse perché rende più poetica la mia miopia: a perdita d’occhio. Ecco, vorrei che ci perdessimo con gli occhi e con le ruote (tanto la serie completa di ADAS garantiscea bordo sempre digitale e connessa), vorrei che ci perdessimo ...