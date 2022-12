Il ricordo dell’estate di Laura Torrisi | bombe da urlo Foto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le misure dadiin primo piano dovrebbero essere dichiarate illegali. Senza preavviso il guaio è dietro l’angolo.ha sempre abituato molto bene il suo pubblico a vederla in certi modi. Non è più una sorpresa, il fatto che lei ami da morire posare in abiti succinti. Quando si tratta di bikini, poi, è proprio in questi casi così specifici che emergono le sue qualità migliori InstagramAnche a questa età le sue forme dasi mantengono tali. E non è un caso, il fatto che lei riceva così tante gratificazioni dai suoi seguaci. Al contrario è invece un feedback che merita a tutti gli effetti. Fin dalle sue prime pellicole cinematografiche tutti si erano accorti delle sue qualità. Non solo per quella che è la sua professione principale. Bensì, anche per il ...