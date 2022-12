Il primo aereo C919 al mondo consegnato a China Eastern Airlines

(Di martedì 13 dicembre 2022) SHANGHAI, 12 dicembre 2022/PRNewswire/Il 9 dicembre, ilal, con numero di registrazione B-919A, è statoal suocliente nel(CEA). Ilè ilda passeggeri di grandi dimensioni in Cina, in conformità con le norme internazionali sulla aeronavigabilità e possiede diritti di proprietà intellettuale indipendenti. Presenta un design aerodinamico avanzato, un sistema e materiali di propulsione oltre a una riduzione delle emissioni di carbonio e una maggiore efficienza del carburante. Un motivo di un sigillo cinese in cui si legge "ilal ...

Mi hanno comunicato che potrei raggiungere l'Azerbagijan solo con l'. Ma dove è più la Via ... e ancora dell'Acropoli con edifici delmillennio a. C. e di numerosi edifici di culto che hanno ...... ne fece ilstato imperialista: perché l'imperialismo è uno dei frutti della democrazia, come ... Tutte le invenzioni tecniche degli ultimi due secoli, dall'automezzo all', dalla chimica ...SHANGHAI, 12 dicembre 2022/PRNewswire/ -- Il 9 dicembre, il primo aereo C919 al mondo, con numero di registrazione B-919A, è stato consegnato al suo primo cliente nel mondo, China Eastern Airlines (CE ...Il 14 dicembre 1942, ottant’anni fa, al largo dell’arcipelago tunisino di “La Galite”, ci anticipava il Capitano di Corvetta Salvatore Bruno Todaro ...