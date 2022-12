Il Presidente Tacopina ha incontrato A I L al Centro Sportivo “Fabbri”

(Di martedì 13 dicembre 2022) SPAL e A.I.L. Ferrara unite nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Questo pomeriggio ilbiancazzurro Joeha ricevuto la visita deldi A.I.L. Ferrara Gian Marco Duo al“G.B.” per la consegna delle Stelle di Natale, simbolo dell’impegno nella lotta ai tumori del sangue. Il patron spallino ha omaggiato il primo referente della sezione locale dell’Associazione con una maglia personalizzata, per testimoniare la vicinanza del Club alla fondamentale e appassionata attività di A.I.L. e di tutti i suoi volontari nell’assistenza ed il sostegno ai pazienti. Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

