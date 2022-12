Il premio Nobel Malala torna in Pakistan | ' che emozione'

(Di martedì 13 dicembre 2022)Yousafzai,per la pace e attivista per l'istruzione femminile, è arrivata oggi nella città orientalea di Lahore. "La meravigliosa sensazione dire a casa in...

Malala Yousafzai,per la pace e attivista per l'istruzione femminile, è arrivata oggi nella città orientale pakistana di Lahore. "La meravigliosa sensazione di tornare a casa in Pakistan non invecchia mai. ...Nel 2006 Erlbruch aveva vinto ilHans Christian Andersen, considerato ildella letteratura per ragazzi, e nel 2017 l'Astrid Lindgren Memorial Award 2017, uno dei più importanti ...Dopo tre anni ritorna il Summit Mondiale dei Premi Nobel per la Pace. Creato nel 1999 da Mikhail Gorbaciov con il chiaro obiettivo di contribuire alla ...Dal 14 dicembre al 29 gennaio, lo Spazio Alda Merini a Milano propone un itinerario espositivo dedicato ai dipinti e disegni di Dario Fo. Tutte le informazioni.