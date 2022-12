IlNapolista

Il Marocco non ha assolutamente intenzione di fermarsi econtinuare a sognare. Lo ha ribadito lungamente il Ct Regragui nella conferenza stampa alla ...agli ottavi ai rigori e 1 - 0 il...Nell'Europeo l'Italia ha meritato, ma ha avuto anche un pizzico di fortuna, che cisempre per ... Cristiano Ronaldo(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo ... Il Portogallo vuole Mourinho per sostituire Santos (A Bola) - ilNapolista Secondo il Corriere dello Sport, la Federcalcio portoghese starebbe pensando di offrire il ruolo di commissario tecnico a José Mourinho visto che ...Per il bene (economico) della Roma José Mourinho non ha messo Rick Karsdorp fuori rosa. Per ora. I rapporti sono ai minimi termini, non c'è dialogo, né la voglia ...