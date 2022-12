(Di martedì 13 dicembre 2022) Continua a rimanere alta la tensione in. Nelle scorse ore, si sono registrate ulterioricontro il nuovo presidente, Dina Boluarte:che avrebbero portato ad almeno cinque morti. L’attuale capo delloaveva recentemente proposto di tenere elezioni generali anticipate nell’aprile del 2024, anziché attendere la scadenza naturale prevista per il 2026. “Interpretando la volontà dei cittadini... ho deciso di prendere l'iniziativa per raggiungere un accordo con il Congresso della Repubblica per anticipare le elezioni generali al mese di aprile del 2024”, aveva dichiarato la Boluarte pochi giorni fa. “Con l'aumento della violenza mentre lecontinuano in, siamo profondamente preoccupati che la situazione possa degenerare ulteriormente”, aveva inoltre ...

...la vicepresidente Cristina Kirchner a sei anni di carcere per atti di corruzione di massa... L'ambasciatore messicano in, Pablo Monroy, ha visitato Castillo ieri notte per incontrare l'ex ...Golpe rosso fallito a Lima Il maestro marxista Pedro Castillo è stato arrestato ieri dopo avere tentato di trasformarsi in un dittatore. L'ormai ex presidente dela reti unificate aveva annunciato poco prima del mezzogiorno di Lima la chiusura del Parlamento, il sequestro della Magistratura e il coprifuoco in tutto il Paese, violando la costituzione del ... Il Perù rischia di esplodere tra proteste di piazza e tentativi di colpo di Stato