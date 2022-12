Il Parlamento Ue destituisce la vicepresidente Kaili

L'aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi (625 voti), come previsto dal. Un solo contrario e due astenuti. .12.28Uela vice Kaili Ileuropeo ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente e eurodeputata greca Eva Kaili. L'Aula ha votato sì con la maggioranza di ...C'è un pentito nell'inchiesta sulla corruzione legata al Qatar. Una delle persone coinvolte, secondo La Repubblica, si è messa in contatto con gli inquirenti descrivendo loro come sia articolata la co ...Il Parlamento europeo ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del Pe dell'eurodeputata greca Eva Kaili. L'aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi (625 voti), come p ...