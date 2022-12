Il Parlamento europeo destituisce la vicepresidente Eva Kaili

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilha approvato la destituzione dalla carica didella stessa camera dell’eurodeputata greca, Eva, coinvolta nello scandalo delle tangenti pagate dal Qatar per influenzare la politica comunitaria. Ilha approvato oggi la destituzione dalla carica didell’eurodeputata greca, EvaLa plenaria di Strasburgo delUe ha approvato a larghissima maggioranza – con 625 sì, 1 no e 2 astensioni – la proposta della conferenza dei presidenti di revocare l’incarico di. Per l’approvazione era necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dell’aula. Il voto si è svolto per appello nominale sotto ...