Il parlamento del Sudafrica ha respinto la richiesta di mettere sotto impeachment il presidente Cyril Ramaphosa

Ildi Wellington ha approvato in terza lettura un ampio pacchetto, lo Smokefree Environments Bill, con l'obiettivo di sradicare il viziofumo in tutto il paese. I quattordicenni di ...'L'accordo in Europa tra, Consiglio e Commissione sul 'meccanismo di aggiustamentocarbonio alla frontiera' (il cosiddetto Cbam, Carbon Border Adjustment Mechanism) segna quella svolta che chiedevano da tempo ...MeteoWeb Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Ue hanno annunciato di avere adottato un meccanismo inedito volto a rendere più ecologiche le importazioni industriali dell’Europa facendo pagare ...I negoziatori di Parlamento e Consiglio trovano l'accordo nella notte su uno dei fascicoli principali del 'Fit for 55', da venerdì a domenica in agenda il lungo negoziato sulla revisione dell'Ets e su ...