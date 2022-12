Il Paese che vuole mettere al bando il fumo | ' Vietato agli under 14 | il limite di età salirà ogni anno'

Nova Lectio

Ha scelto quella del Marocco dopo, nel 2013, la nazionale canadese gli aveva proposto di difendere i pali delin cui era nato eaveva comunque lasciato ancora bambino, a 7 anni, per ...Su base annua il comparto abitativo registra risultati positivi in tutto il(Isole +17,0%, ...8%; Nord - ovest +4,8%, Centro +4,6%, Nord - est +4,2% e Isole +3,2%)su base annua (Isole +7,6%; ... Il paese che noi italiani abbiamo ignorato per 50 anni I numeri di un fenomeno in crescita: aggressività e liti fra condomini in aumento anche per 'colpa' della pandemia ...I numeri di un fenomeno in crescita: aggressività e liti fra condomini in aumento anche per 'colpa' della pandemia ...