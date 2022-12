Il Napoli su Ilic | spunta la cifra richiesta dall’Hellas Verona

Ila Verona ci ha fatto la spesa ad agosto, riuscendo a convincere Setti per farsi dare Giovannino Simeone , una antica passione di Giuntoli : prestito con riscatto fissato a varie condizioni, ...Infine il mercato: "costa 25 milioni". Tuttosport dà ampio spazio al mercato della Juve: "Intrigo capitale". Le mire della Lazio per Pellegrini riscaldano la pista Milinkovic, il pressing ...Ivan Ilic è uno degli obiettivi di mercato del Napoli; il Corriere dello Sport riporta la presunta cifra richiesta dall'Hellas Verona ...E' Ivan Ilic il nome indicato da Maurizio Sarri per sostituire Luis Alberto, ormai da un anno a questa parte. Il centrocampista serbo ha tutte le caratteristiche che il mister chiede: ...