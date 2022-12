Il killer e la pistola Poligono sotto accusa La difesa del prefetto | ' Gesto imprevedibile'

Frattasi: 'Si è trattato di un raptus, la città è sicura'. Ma è polemica. L'ex ministro Bongiorno (Lega): Campiti era stato già denunciato. Ieri il Comitato per l'ordine e la sicurezza dopo la ...La, in realtà, non si è inceppata e il'sapeva usare benissimo le armi', come si desume dal diploma di idoneità del 2019 e dal fatto che al poligono si allenava almeno dal 2018. I ...Frattasi: "Si è trattato di un raptus, la città è sicura". Ma è polemica. L’ex ministro Bongiorno (Lega): Campiti era stato già denunciato. Ieri il Comitato per l’ordine e la sicurezza dopo la mattanz ...Il direttore della struttura di tiro si è già autosospeso. La ricostruzione di come è stata consegnata la pistola che ha ucciso tre persone. Analisi su telefonino e chat del killer per capire se possa ...