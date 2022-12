Il Giappone si arma. Kishida porta Tokyo oltre al 2% Nato

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’ultima notizia l’ha diffusa nei giorni scorso il Washington Post, a proposito del programma di acquisto di circa 500 missili da crociera Tomahawk dagli Stati Uniti, armi con cui ilaumenterà le sue capacità di deterrenza convenzionali in una fase di riarmo che rientra nel piano del premierse,Fumio, per aumentare la spesa militare al 2% del Pil entro il 2027. Significa più o meno raddoppiarla,ndola 47 miliardi di dollari secondo i numeri diffusi da Kyodo News, dopo che il premier a fine novembre aveva annunciato l’aumento. Il prossimo piano quinquennale 2023-2027 dovrebbe aggirarsi attorno ai 318 miliardi, che significa un incremento della spesa militare attorno al 50%. La coalizione di governo è pronta a scommettere politicamente sull’aumento di spesa, anche attraverso aumento ...

