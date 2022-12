Il fattore M in Argentina-Croazia

(Di martedì 13 dicembre 2022) In fatto di suspense, Qatar 2022 ci sta regalando un finale degno di M - Il mostro di Düsseldorf:sono arrivate in semifinale dopo due partite che i deboli di cuore avrebbero volentieri evitato. Francia e Marocco il cuore l’hanno messo tutto sul campo evitando la lotteria dei rigori. Harry Kane invece sta ancora cercando i pezzi del suo tra l’erba verde dello stadio Al-Bayt. Nel film-capolavoro di Fritz Lang, una volta rintracciato l’assassino, l’imprendibile Hans Beckert, gli fu disegnata col gesso sulla giacca la lettera M (l'iniziale della parola tedesca mörder, assassino appunto) per poterlo riconoscere e pedinare. A quanto pare, la consonante è il trait d’union di queste due partite. Soprattutto quella tra: è la sfida tra Lionel Messi e Luka Modri?, due capitani, due ragazzi ...

Messi contro Modric, ilM di questo strano mondiale in Qatar:- Croazia (arbitra Orsato) è in buone mani. Trentacinque anni Leo, trentasette Luka, l'età però non ha nascosto la ...Sono soci parecchi giovani La Cooperativa ha un 'generazionale' perché abbiamo voluto che ... L'esempio è il progetto con 'per il mondo' che ha fatto arrivare a Biccari già una ...La sfida tra Messi-Modric e compagnia nei versi del poeta Juan Octavio Prenz, argentino di origine istro-croato, e in un tautogramma ...Giornata di riposo quella di ieri per la Nazionale olandese, con Denzel Dumfries che ha raccontato alcuni retroscena all'inviato di VoetbalZone in Qatar Kalum van ...