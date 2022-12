Il decesso del cantante country Jake Flint non è correlato al vaccino anti-Covid

Virgilio Notizie

Dal RestoCarlino si legge come la donna, residente a Reggio Emilia, si sia improvvisamente accasciata sul divano dopo una serata tra amiche. Roberta Tana Terminiamo segnalando anche il...A., derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio odi un componentenucleo familiare che abbia comportato o la ... Ostia, 24enne trovato morto nel parcheggio di un albergo: mistero sulle cause del decesso 1' di lettura 13/12/2022 - La Regione ha aggiornato i dati relativi alla situazione epidemiologica del Covid in Umbria. Martedì 13 dicembre sono stati registrati 591 nuovi casi di contagio (erano 198 ...Firenze: Sono 2.626 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 363 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.263 con test rapido. Il numero dei cont ...