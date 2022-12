Il Comune di Bollate riapre al pubblico un giorno senza appuntamento

Qui Bollate Online

...Gambardella che lascia il Comando diin direzione Senago. Il saluto all'agente della Polizia Locale La consegna dell'attestato è avvenuta questa mattina, lunedì 12 dicembre, in, quando ...Dall'11 gennaio, tutti i mercoledì, sarà possibile presentarsi inper domande o chiarimenti senza alcun appuntamento. Insenza appuntamento A, il mercoledì diventa la giornata di porte aperte ai cittadini in. Questa la ... Bando Dote Comune, c'è tempo fino al 22 dicembre Encomio per l’agente della Polizia locale Fabrizio Gambardella che lascia il Comando di Bollate in direzione Senago.Dall'11 gennaio, tutti i mercoledì, sarà possibile presentarsi in Comune a Bollate per domande o chiarimenti senza alcun appuntamento.