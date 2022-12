(Di martedì 13 dicembre 2022) Il dossier dei carabinieri: un controllato su cinque non è in regola, in certi casi anche uno su due. E parte consistente dei guadagni viene trattenuta da chi sfrutta i clandestini

Corriere della Sera

La cosa incredibile, infatti, arriva subito dopo con il paragonelady Soumahoro e Chiara ... avrebbe dovuto tutelare i braccianti e combattere il. Invece si è fottuta milioni di euro . ...Parla del, concentrandosi sulla zona dell'Agro Pontino. Il tutto è nato dopo aver letto ... Nello stesso anno è stato ospite di varie radio,cui Radio Rock e Radio Kaos Italy per ... Il caporalato tra i fattorini: «Forniscono bici e account in cambio del 50% della paga» Il dossier dei carabinieri: un controllato su cinque non è in regola, in certi casi anche uno su due. E parte consistente dei guadagni viene trattenuta da chi sfrutta i clandestini ...Per la prima volta, coloro i quali si rendono responsabili di queste infrazioni non potranno essere destinatari degli aiuti economici e, in generale, dei benefici previsti dalla Pac ...