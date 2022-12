Il bestiario della manovra | cavalli | bufale | pellet e maxi - telescopi - Economia - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

C'è una short list di emendamenti alla manovra economica, contenenti proposte di modifiche curiose: dal bonus animali domestici a quello per i nonni, senza dimenticare gli ...... corpo di leone, coda di scorpione), la voce di unimmaginario che trova la sua origine ... crea, dunque, con un softwarecompagnia per la quale lavora, un clone virtuale dell'oggetto ... Il bestiario della manovra: cavalli, bufale, pellet e maxi-telescopi C'è una short list di emendamenti alla manovra economica, contenenti proposte di modifiche curiose: dal bonus animali domestici a quello per i nonni, senza dimenticare gli elettrodomestici ...REGGIO EMILIA – Si conclude in questo fine settimana al Teatro Valli il “Bestiario della Terra”, il grande progetto di Yuval Avital che ha coinvolto i teatri di Reggio e Parma nell’ambito del Reggio P ...