Il Belgio ha pubblicato un annuncio per cercare il prossimo ct dopo Martinez

Leggi su rompipallone

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilha tradito nuovamente le aspettative di tutti non riuscendo a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale di Qatar 2022.le brutte prestazioni della squadra, il ct Robertoha deciso di rassegnare ufficialmente le dimissioni. Dunque, ora, la Federcalcio belga è costretta a trovare un nuovo allenatore per la panchina della nazionale e lo ha deciso di fare in maniera originale. Infatti, direttamente sul sito della Federcalcio è statoun vero e propriodi lavoro per trovare il sostituto di Roberto, l’alla ricerca di un nuovo ct: il post The selection process for our new national manager has officially started today. Read more on our website ...