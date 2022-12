Il Belgio cerca un nuovo commissario tecnico e pubblica l’annuncio sul sito ufficiale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo le dimissioni di Roberto Martinez in seguito all’eliminazione dal Mondiale in Qatar, ilun. Il metodo utilizzato è piuttosto singolare: la Federazione hato sul proprioun annuncio di lavoro per assumere il. Il profilo rito è quello di una persona “risoluta” e “ambiziosa”, che abbia esperienza internazionale ai massimi livelli, conoscenze e idee tattiche” oltre ad “adeguate abilità personali”. E ancora, si legge sempre nel, “un vincitore seriale con esperienza nella gestione di top player” che abbia la voglia di “scommettere sulla creazione di un gruppo affiatato e sull’integrazione di giovani giocatori”. Per ...

Goal Italia

