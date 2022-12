Igor | 'Italiano mi ha cambiato la vita | il Brasile è il mio sogno Lukaku e Osimehn sono immarcabili'

Fiorentina.it

... Ornella Badery , Michele Freppaz per Università di Torino, Fabrizio Troilo per Fondazione Montagna Sicura,Rubbo per Arpa e Fiorella Acquaotta per Comitato Glacialogico- è stato ...... Ornella Badery, Michele Freppaz per Università di Torino, Fabrizio Troilo per Fondazione Montagna Sicura,Rubbo per Arpa e Fiorella Acquaotta per Comitato Glacialogico- è stato ... Igor: “Italiano mi ha cambiato la vita. Speriamo Amrabat resti a lungo con noi. Sta facendo un gran Mondiale” Questo pomeriggio il difensore della Fiorentina Igor Julio ha rilasciato una lunga intervista al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio. Questo alcuni dei temi trattati: “Mi alleno sempre tutti i gi ...Igor ha parlato con Cronache di Spogliatoio raccontando il suo passato ed il suo presente, cominciando dalla questione patente: "L'ho presa in Brasile ma mi deve arrivare ...