Oltre il 50% del territorio della Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr) è stato liberato dall'esercito ucraino: lo ha detto in un'intervista a Ria Novosti il leader separatista filorusso della Dpr, ...La regione, sebbene riconosciuta dalla maggior parte della comunità internazionale come georgiana, era stata controllata de facto dai, a seguito dei conflitti scoppiati tra il ... I filorussi separatisti ammettono di aver ‘liberato’ solo il 50% del Donetsk Il think tank americano Isw cita le critiche senza precedenti rivolte al Cremlino da parte di Girkin e Khodakovsky, due pezzi grossi del Donetsk ...(Reuters) - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che in futuro la Russia dovrà probabilmente raggiungere un'intesa sull'Ucraina, ma si è sentito tradito dalla rottura degli accordi di Minsk. Pu ...